Медведев: Зеленски ще трябва да се укрива до края на безполезния си живот

Медведев: Зеленски ще трябва да се укрива до края на безполезния си живот

kremlin.ru
A A+ A++ A

След атаката с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, украинският президент Володимир Зеленски ще трябва да се укрива до края на живота си, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.

В публикация в социалните мрежи той заяви, че с тази атака Зеленски "се опитва да саботира разрешаването на конфликта“.

"Той иска война. Е, сега ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев.

Припомняме - Русия твърди, че в нощта на 29 декември Украйна е извършила атака с 91 дрона срещу държавната резиденция на Владимир Путин в Новгородска област.

По думите на руския външен министър Сергей Лавров във връзка с това "преговорната позиция на РФ ще бъде преразгледана, като се има предвид окончателният преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.


#Дмитрий Медведев

