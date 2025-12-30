Медведев: Зеленски ще трябва да се укрива до края на безполезния си живот
След атаката с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, украинският президент Володимир Зеленски ще трябва да се укрива до края на живота си, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.
В публикация в социалните мрежи той заяви, че с тази атака Зеленски "се опитва да саботира разрешаването на конфликта“.
"Той иска война. Е, сега ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев.
Припомняме - Русия твърди, че в нощта на 29 декември Украйна е извършила атака с 91 дрона срещу държавната резиденция на Владимир Путин в Новгородска област.
По думите на руския външен министър Сергей Лавров във връзка с това "преговорната позиция на РФ ще бъде преразгледана, като се има предвид окончателният преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.
