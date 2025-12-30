"Пиу-пиу": Последните думи на Брижит Бардо към съпруга й миг преди да издъхне

"Пиу-пиу" били последните думи, които Брижит Бардо прошепнала на съпруга си Бернар в мига преди смъртта си, съобщава АФП, цитирана от БТА.

Агенцията цитира Бруно Жакелин, директор "Връзки с обществеността" на фондация "Брижит Бардо". Жакелин от своя страна се позовава на съпруга на звездата Бернар д'Ормал, който е бил до смъртния ѝ одър.

"Било е 5:55 сутринта. Тя му прошепнала своето малко любовно обръщение - "пиу-пиу". И това било всичко", разказа Жакелин пред новинарския канал BFMTV.

Актрисата от "И Бог създаде жената" почина на 91-годишна възраст в неделя сутринта в прочутата си резиденция "Ла Мадраг" в Сен Тропе.

Погребението й ще бъде на 7 януари в гробище край морето в Сен Тропе, като поклонението преди това ще бъде в църквата "Нотр Дам дьо Л'Асомпсион", уточниха от фондацията.

По повод кончината на звездата режисьорът Клод Льолуш също сподели пред BFMTV: "Много добре си спомням как генерал Дьо Гол, когото срещнах един ден, ми каза: "Франция - това съм аз и Брижит Бардо!".





