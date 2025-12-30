И кучета издирват 22-годишния младеж, изчезнал на Витоша

Продължава издирването на 22-годишния младеж, изчезнал в планината Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В спасителната акция вече са включени и кучета.

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информираха, че е подаден сигнал от родителите на младежа. Той бил с приятели във Владая и след това се е отправил към планината. В издирването се използва и дрон за оглед на труднодостъпни райони.

От неправителствената организация "Търсене и Спасяване - България", които съобщиха за изчезването, призоваха гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Днес в планините е ясно, но ветровито. Температурите са между - 2 и 3 градуса, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).





