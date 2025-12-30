  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +0 / +4
Варна: +0 / +2
Сандански: +1 / +2
Русе: -1 / +1
Добрич: -2 / +0
Видин: -1 / +1
Плевен: -1 / +3
Велико Търново: -2 / +2
Смолян: -6 / -4
Кюстендил: -3 / -2
Стара Загора: -2 / +0

И кучета издирват 22-годишния младеж, изчезнал на Витоша

  • Сподели в:
  • Viber
И кучета издирват 22-годишния младеж, изчезнал на Витоша

ПСС
A A+ A++ A

Продължава издирването на 22-годишния младеж, изчезнал в планината Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В спасителната акция вече са включени и кучета.

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информираха, че е подаден сигнал от родителите на младежа. Той бил с приятели във Владая и след това се е отправил към планината. В издирването се използва и дрон за оглед на труднодостъпни райони.

От неправителствената организация "Търсене и Спасяване - България", които съобщиха за изчезването, призоваха гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Днес в планините е ясно, но ветровито. Температурите са между - 2 и 3 градуса, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).



#издирван #Витоша #БЧК #кучета

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите