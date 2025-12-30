Зеленски категоричен: 'Не можем просто да се оттеглим от нашите територии'

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната не може просто да се откаже от териториите си като част от евентуално мирно споразумение с Русия, подчертавайки, че подобен ход би нарушил украинското законодателство и, още по-важно, би пренебрегнал човешката реалност на място. В интервю за Fox News с Брет Байър, излъчено на 29 декември, Зеленски отбеляза, че въпросът не е абстрактен или чисто юридически, а дълбоко свързан с живота на хората.

„Не можем просто да се оттеглим, това противоречи на закона. Не можем просто да се оттеглим от нашите територии. Не става дума само за закона (конституцията). Там живеят хора, 300 000 души… Не можем да ги загубим“, каза Зеленски, добавяйки, че украинските войски също са на тези територии и са платили висока цена за тяхната защита.

Изказванията му последваха ден след срещата му лице в лице с американския президент Доналд Тръмп в резиденцията му Мар-а-Лаго във Флорида. Зеленски описа разговорите като конструктивни и отбеляза, че атмосферата е била по-позитивна в сравнение с някои от предишните им срещи. „Благодаря на президента Тръмп, наистина беше много продуктивна среща и може би тук, в Мар-а-Лаго, имаше друго настроение“, каза той.

Зеленски потвърди, че преработената 20-точкова рамка за мир, целяща край на пълномащабното нахлуване, е почти завършена. Според него около 90 процента от документа вече са договорени, като остават нерешени само два въпроса, основният от които са териториите. „Когато казах 90 процента, това е вярно. Имаме проблем с един въпрос. Става дума за територии. Имаме различни виждания с руснаците. Това е важно, не с американците, с руснаците“, отбеляза той, наричайки го най-трудния въпрос в преговорите.

Той добави, че Вашингтон разбира позициите както на Киев, така и на Москва и се опитва да помогне за преодоляване на разликите. През последния месец Украйна е предприела конкретни стъпки, за да покаже готовността си за мир. Зеленски също повдигна идеята за референдум относно бъдещо мирно споразумение, но подчерта, че такова гласуване не може да се използва за легитимиране на отстъпване от украинска територия при настоящите обстоятелства. „Най-лошият начин е да се излезе от Донбас. Това ще бъде голям риск за Украйна, неприемлив за украинците, за мен лично, и референдумът няма да е положителен“, каза той.

Зеленски посочи човешката цена на войната, за да подчертае защо териториалните отстъпки са неприемливи. Той спомена около 100 000 ранени украински войници и десетки загинали в оспорвани райони, добавяйки: „И също така нашата армия е там.“ Цифрите, цитирани от Зеленски относно жертвите и населението, не могат да бъдат независимо проверени.

Като възможен компромис Зеленски каза, че Украйна е предложила създаването на демилитаризирана свободна икономическа зона, в която и двете страни да предприемат взаимни стъпки и да оттеглят войските си няколко километра. Той сравни последните териториални придобивки на Русия, оценени на около 3000 квадратни километра годишно, с това, което определи като разрушителна цена по отношение на личния състав, твърдейки за около 400 000 руски жертви през изминалата година и приблизително 31 000 убити всеки месец.

Въпреки публичните изказвания на Тръмп на 28 декември, че „Русия иска да види благополучието на Украйна“ и че президентът Владимир Путин уж „работи с Украйна“ за повторното отваряне на руско-окупираната АЕЦ „Запорожие“, Зеленски заяви, че остава дълбоко скептичен. „Не вярвам на руснаците и… не вярвам на Путин и той не иска благополучието на Украйна“, каза той, подчертавайки, че продължаващият американски натиск върху Москва е ключов. „Санкции, диалог, той има някои инструменти“, добави Зеленски, визирайки влиянието на Вашингтон.

На директен въпрос дали Украйна може да продължи да се бори без американска помощ, Зеленски отговори категорично: „Не, защото не можем. Без американска подкрепа не можем да защитим небето“, като подчерта, че американските системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси са критично важни, докато Русия продължава да извършва мащабни атаки с дронове и ракети.

Зеленски също коментира въпроса за дългосрочни гаранции за сигурност, заявявайки, че Киев търси обвързващи ангажименти от Съединените щати, одобрени от Конгреса. Той разкри, че по време на срещата с Тръмп е обсъдена възможност за гаранции за сигурност за 15 години с опция за удължаване. „Добро предложение с възможност за продължение“, каза той, като добави, че макар тези гаранции да не са равностойни на членство в НАТО, те биха били „подобни на НАТО“ по съдържание. „Това е двустранен документ за гаранции за сигурност, Украйна-САЩ, но е огледален на НАТО, подобен на НАТО“, обясни Зеленски.

Отбелязвайки разочарованието след почти три години пълномащабна война, Зеленски каза, че общественото мнение в Украйна все още чертае ясна линия. Според него 87 процента от украинците подкрепят мир, но 85 процента са против отстъпване от източните райони, включително Донбас. „Трябва да има мир, друг начин няма. Друг начин е войната“, каза той, когато бе попитан дали мир на приемливи условия е постижим.

Зеленски също отбеляза, че одобрението на мирен план би представлявало голям политически успех за президента Тръмп, тъй като преговорите се водят под негово ръководство. Въпреки това срещата на 29 декември не успя да реши въпроса за Донбас. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков повтори, че условието на Москва за прекратяване на огъня е пълното оттегляне на украинските войски извън Донбас.

След срещата между Зеленски и Тръмп се проведе видеоконференция с европейски лидери. Зеленски каза, че двамата президенти ще изработят реда за изпълнение на договорените точки от бъдещо споразумение, докато Тръмп заяви, че ще се обади на Путин след техните разговори.

Отделно, Главнокомандващият на Украйна Александър Сирский заяви, че планираните нива на войските по рамката за мир ще са достатъчни, за да възпират нова руска агресия. В интервю за Channel 24 Сирский каза, че армия от 800 000 души ще гарантира отбранителната способност на Украйна. „Тази цифра наистина гарантира нашата способност да отблъснем въоръжена агресия, ако тя бъде подновена. Също така осигурява планиран и устойчив мобилизационен процес“, каза той, отбелязвайки, че по-ранното предложение за намаляване на силите до 600 000 е било отхвърлено.

Сирский също коментира обсъжданията относно евентуално оттегляне на войски от Донецка област и други региони, подчертавайки, че основната роля на армията е да защитава страната. „Ние сме военни професионалисти и нашата главна задача е да защитаваме страната… Решенията ще се вземат на добре обмислена основа. Това е само една от възможните опции“, каза той.

Зеленски публично описа 20-точковия мирен документ като основна рамка, включваща Украйна, САЩ, Европа и Русия, като едно от ключовите му положения предвижда Военните сили на Украйна да останат 800 000 души.