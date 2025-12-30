За ЧНГ: Мощна магнитна буря връхлита още на 1 януари
Удря ни силна магнитна буря до дни. Това става ясно от специализирания сайт Meteo agent след справка на ФОКУС.
Тя ще бъде на 1-ви януари 2026 година с Kp индекс 5, което може да се характеризира като изключително силна геомагнитна активност.
За да се справите по-лесно с дните на повишена геомагнитна активност, се препоръчва:
- следете режима си на сън - адекватната почивка ще помогне на тялото ви да се справи със стреса;
- пийте повече вода - това помага за нормализиране на метаболизма;
- ограничете стреса - избягвайте пренапрежение и отделяйте време за почивка;
избягвайте алкохола и кофеина - те могат да увеличат главоболието и скоковете на кръвното налягане;
- разхождайте се повече на чист въздух - умерената физическа активност помага за стабилизиране на състоянието.
