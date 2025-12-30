  • Instagram
Бургас: +2 / +3
Пловдив: +0 / +4
Варна: +0 / +2
Сандански: +1 / +2
Русе: -1 / +1
Добрич: -2 / +0
Видин: -1 / +1
Плевен: -1 / +3
Велико Търново: -2 / +2
Смолян: -6 / -4
Кюстендил: -3 / -2
Стара Загора: -2 / +0

За ЧНГ: Мощна магнитна буря връхлита още на 1 януари

Генерирано с ИИ
Удря ни силна магнитна буря до дни. Това става ясно от специализирания сайт Meteo agent след справка на ФОКУС.

Тя ще бъде на 1-ви януари 2026 година с Kp индекс 5, което може да се характеризира като изключително силна геомагнитна активност.

За да се справите по-лесно с дните на повишена геомагнитна активност, се препоръчва:

- следете режима си на сън - адекватната почивка ще помогне на тялото ви да се справи със стреса;

- пийте повече вода - това помага за нормализиране на метаболизма;

- ограничете стреса - избягвайте пренапрежение и отделяйте време за почивка;

избягвайте алкохола и кофеина - те могат да увеличат главоболието и скоковете на кръвното налягане;

- разхождайте се повече на чист въздух - умерената физическа активност помага за стабилизиране на състоянието.

#геомагнитна буря #магнитна буря

