Труп на жена е открит в изоставен трафопост на кв. „Надежда 1“ в София
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“. Сигналът е получен в СДВР в късния следобед на 29 декември, съобщи бТВ.
Тялото е открито в изоставен трафопост. Самоличността на жената все още не установена, не е ясна и точната възраст. По първоначални данни става въпрос за млада жена.
Съдебни лекари трябва да установят дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния.
Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.
