Без бурки и никаб в Швейцария от 1 януари

От 1 януари 2025 г. швейцарските власти забраниха на обществени места носенето на дрехи и елементи, които напълно скриват лицето, включително бурка и никаб. За нарушаване на забраната глобите варират от 100 до 1 000 швейцарски франка (от $110,2 до $1102).

Населението на Швейцария гласува за инициативата на референдум през март 2021 г. Тогава 51,2% от участниците в проучването подкрепиха забраната. Преди това ограничение се прилагаше само на регионално ниво в кантоните Санкт Гален и Тичино.

Забраната ще засегне дрехите, носени от вярващите мюсюлмани, като никаб и бурка, както и балаклави, носени от футболни фенове. Вече е забранено те да бъдат носени в магазини, ресторанти, държавни учреждения и градския транспорт. Въпреки това дрехите, които покриват лицето, все още ще могат да се носят на места за поклонение, на карнавали или за защита от студа.

Според президентката на страната Карин Келер-Сутер забраната ще засегне само малка част от 400-хилядите мюсюлмани, живеещи в Швейцария. От тях, както отбеляза политикът, само около 20-30 жени носят никаб.

С въвеждането на забраната Швейцария се присъедини към списъка на европейските страни, които вече имат подобни правила. Сред тях са Австрия, Белгия, България, Дания и Холандия. Франция беше първата, която въведе забрана за носене на покривала за лице през 2011 г., пише dnes.bg.