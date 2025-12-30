Какво е черен чесън и защо е толкова полезен?

Черният чесън е обикновен чесън, който преминава през процес на ферментация при контролирани високи температури и влажност, което го кара да потъмнее, да омекне и да придобие сладък, карамелен вкус с нотки на балсамов оцет, без острата миризма на суровия чесън. Този процес повишава значително антиоксидантните му свойства, прави го богат на полезни съединения като S-алилцистеин (SAC) и го превръща в популярен кулинарен деликатес и хранителна добавка.

Как се произвежда

Суров чесън (Allium sativum) се поставя в контролирана среда за няколко седмици.

Температурата и влажността се регулират внимателно.

Скилидките потъмняват и омекват, като текстурата им става желеобразна.

Вкус и употреба

Вкус: Сладък, мек, с нотки на сушени плодове, меласа или балсамово оцет. Липсва острия мирис и вкус.

Текстура: Мека, подобна на желе или сушена слива, която се топи в устата.

Кулинария: Може да се яде директно, върху хляб, със сирене, в супи, сосове, салати, ризото, с месо и риба.

Ползи за здравето