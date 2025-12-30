  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +0 / +4
Варна: +0 / +2
Сандански: +1 / +2
Русе: -1 / +1
Добрич: -2 / +0
Видин: -1 / +1
Плевен: -1 / +3
Велико Търново: -2 / +2
Смолян: -6 / -4
Кюстендил: -3 / -2
Стара Загора: -2 / +0

Какво е черен чесън и защо е толкова полезен?

  • Сподели в:
  • Viber
Какво е черен чесън и защо е толкова полезен?
A A+ A++ A

Черният чесън е обикновен чесън, който преминава през процес на ферментация при контролирани високи температури и влажност, което го кара да потъмнее, да омекне и да придобие сладък, карамелен вкус с нотки на балсамов оцет, без острата миризма на суровия чесън. Този процес повишава значително антиоксидантните му свойства, прави го богат на полезни съединения като S-алилцистеин (SAC) и го превръща в популярен кулинарен деликатес и хранителна добавка.

Как се произвежда

  • Суров чесън (Allium sativum) се поставя в контролирана среда за няколко седмици.
  • Температурата и влажността се регулират внимателно.
  • Скилидките потъмняват и омекват, като текстурата им става желеобразна.

Вкус и употреба

  • Вкус: Сладък, мек, с нотки на сушени плодове, меласа или балсамово оцет. Липсва острия мирис и вкус.
  • Текстура: Мека, подобна на желе или сушена слива, която се топи в устата.
  • Кулинария: Може да се яде директно, върху хляб, със сирене, в супи, сосове, салати, ризото, с месо и риба.

Ползи за здравето

  • Мощен антиоксидант: Има много повече антиоксиданти от белия чесън, които се борят със свободните радикали.
  • Подсилва имунитета: Помага на тялото да се бори с инфекции.
  • Сърдечно здраве: Подпомага сърцето, кръвообращението и намалява лошия холестерол.
  • Богат на хранителни вещества: Съдържа важни витамини, минерали (калий, магнезий, калций, желязо) и фибри, както и S-алилцистеин (SAC).
Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите