Тръмп потвърди - САЩ са нанесли удар по съоръжение във Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди нанасянето на военен удар срещу съоръжение във Венецуела, за което се твърди, че е използвано за наркотрафик, предаде ДПА.

"Имаше голяма експлозия в района на дока, където товарят лодките с наркотици", заяви Тръмп преди среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в резиденцията си във Флорида.

"Ударихме всички лодки, а сега ударихме и района". Той не уточни каква цел е била поразена, както и коя американска агенция е действала, коментира "Ройтерс".

На въпроса дали ЦРУ е извършило атаката, президентът отговори: "Не искам да казвам това. Знам точно кой е бил, но не искам да казвам кой е бил".

Доналд Тръмп по-рано заяви, че е упълномощил ЦРУ да извършва тайни операции във Венецуела.

Разузнавателната агенция, Белият дом и Пентагонът не са дали публични разяснения по. Венецуелското правителство също не е коментирало инцидента.