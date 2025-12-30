Хората с увреждания с повече пари заради увеличената линия на бедност

Въпреки липсата на редовен държавен бюджет за следващата година, месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания, изчислена спрямо линията на бедност и изплащана от Агенцията за социално подпомагане, ще бъде в увеличен размер. От 1 януари, линията на бедност е 764 лева. което е с 19.7 % и или със 126 лева спрямо 2025 година.

В приетия от парламента "удължителен закон" за бюджета също се регламентира автоматичното увеличаване на помощите обвързани към прага на бедност.

Най-многобройна, над 730 хиляди, е групата на хората с трайни увреждания, които с повишената от 1 януари линия на бедност ще имат и по-високи размери на месечните добавки. Тези за януари Агенцията за социално подпомагане ще плати през февруари.

Така за ТЕЛК от 50 до 70,99% се полагат 7 на сто от линията на бедност. Така сумата вече ще малко над 53 лв. при 44 лв. до момента. При увреждане между 71 и 90 на сто подкрепата е 15% от прага на бедност. За над 90 на сто увреждане месечната добавка е 25 на сто от прага.

За хората с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ и с трудова пенсия за инвалидност или такава за злополука или професионална болест, добавката е 30 на сто от прага.

Най-високият процент - 57% - получават хората с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ, които взимат социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия. За тях ще се плащат 435 лв.

Всички добавки се превалутират от лева в евро по официалния курс на БНБ.

Към линията на бедност са обвързани в проценти и коефициенти и други видове плащания от държавата. Например част от помощите по Закона за социалното подпомагане, тези за превенция на изоставянето и реинтеграция и за отглеждане на дете в семейство на роднини и близки или в приемно семейство.