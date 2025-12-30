Британски турист твърди, че е бил задържан незаконно в бг имигрционен център

Британски турист твърди, че е бил незаконно задържан в български имиграционен център в продължение на две седмици, след като се е обърнал към полицията, за да съобщи за кражба на паспорта си, информира "Дейли мейл".

38-годишният Робърт Уивър, пилот от Бирмингам, казва, че това, което е трябвало да бъде кратко тридневно пътуване до България, се е превърнало в мъчителни две седмици задържане, през които не е могъл да се свърже със семейството си и почти е загубил работата си.

Уивър пътувал сам до ски-курорта Банско през октомври 2025 г., за да разгледа имот близо до популярната туристическа дестинация.

Той е отседнал в хотел, когато сутринта на заминаването си открива, че паспортът му липсва от сейфа в стаята му. Уивър отива в полицейското управление точно срещу мястото за настаняване, за да съобщи официално за кражбата. Полицията обаче го задържала на основание, че не може да докаже самоличността си, въпреки че е предоставил подробности за обратния си полет и обяснил, че преди това е живял в България, където е имал имот.

Той е е бил настанен в студена полицейска килия без достъп до тоалетна или питейна вода, а на следващия ден преместен в център за задържане. Там е бил в килия с още 6 души, получавал е едно хранене на ден и е имал право да прекарва само 20 минути навън.

Когато е поискал да се обади на съпругата и баща си, му е бил отказан достъп до телефон. Полицията му е отказала и достъп до адвокат.

Мъките на Уивър приключили едва след като друг задържан тайно му е предоставил мобилен телефон и той е успял да се свърже с британското посолство.

При отвеждането му в София Столичната полиция му се извинила за инцидента. Посолството му издало спешни документи за пътуване и той се е завърнал във Великобритания няколко дни по-късно.

Уивър сега води дело срещу българските власти за незаконно лишаване от свобода, пише още "Дейли мейл".