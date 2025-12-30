  • Instagram
Кристин Лагард отново с пост за членството на България в еврозоната

БНР
За пореден път управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард отбеляза въвеждането на единната европейска валута у нас с пост в социалните мрежи.

"Чакането почти приключи. Това е исторически момент, който ще укрепи търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа", написа тя.

При посещението си в България през ноември Лагард отбеляза, че 70-та й годишнина, която е на 1 януари, ще съвпадне с факта, че страната ни ще бъде 21-вият член на еврозоната.

#Кристин Лагард #еврото

