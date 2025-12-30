Одеса е била атакувана тази нощ с дронове и ракета от Черно море

Тази нощ Одеса е бил атакуван с дронове и балистична ракета от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак.

Основна цел на двете нападения е било пристанището. Въздушната тревога е била задействана в 02:28 часа, а първият мощен взрив е регистриран в 02:32 часа в централната част на града. По-късно, в 03:43 часа, сирените отново са прозвучали заради нови удари с дронове.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата заради опасност от последващи изстрелвания. Били са регистрирани и безпилотни летателни апарати от акваторията на Черно море и в посока Николаевска област.

Въздушната тревога е вече отменена. В Одеска област живеят над 150 хиляди българи, които са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 и 60 хиляди души. Най-много българи има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Тази сутрин е имало и руско нападение в Запорожка област, в резултат на което са били нанесени щети по промишлено съоръжение и на частни домове в близост до мястото на удара в резултат на взривната вълна, съобщиха местните власти. По първоначална информация няма пострадали.