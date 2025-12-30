ападът разбира, че Русия държи стратегическата инициатива в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

В интервю за агенция "Новости" той каза, че западните държави трябва да признаят териториалните реалности там.

Според него намирането на мирно решение изисква слагане край на присъединяването на Киев към НАТО, наред с демилитаризация и денацификация на страната.

Министърът посочи още, че Съединените щати се придържат към близка до руската позиция, че мандатът на Володимир Зеленски бил изтекъл още миналата година.

Сергей Лавров е на мнение че провеждането на избори е условие украинските власти да получат мандат за сключване на мирно споразумение, като във вота трябва да участват и украинските граждани, които живеят в Русия.