Проблем с плащането на битовите сметки до 5 януари заради еврото

На прага на Новата година остават 2 дни до единната европейска валута. Заради преминаването от левове в евро плащането на битови сметки ще бъде затруднено до 5 януари. За това предупреждават банки и фирми за комунални услуги.

В този период е възможно да има технически проблеми с актуализацията на софтуерите при смяната на левовете с евро и струпването на много почивни дни по Нова година.

Повечето банки обявиха, че след настъпването на 2026 г. ще започнат да възстановяват плащанията на битови сметки поетапно от 3 януари.

Плащането в брой ще бъде практически невъзможно, тъй като повечето каси няма да работят в почивните дни до 5 януари.

