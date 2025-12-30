За 15 секунди: Въоръжен грабеж в магазин в София

Въоръжен грабеж беше извършен в София в понеделник вечерта, предаде NOVA.

По информация на СДВР малко след 19.30 ч. въоръжен мъж е влязъл в магазин за алкохол от голяма верига в столичния кв. "Красно село" и е поискал продавачката да му даде наличния оборот. Според управителя на обекта жената е отказала и е натиснала паник бутона. Нападателят обаче е успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда и избягал в неизвестна посока. Сумата до момента е неустановена.

Записи от камери за видеонаблюдение са заснели кражбата. Минути след бягството, на метри от магазина след кратко полицейско преследване мъж е влязъл във вход на един от блоковете. Предполага се, че това може да е бил именно нападателят. Все още не е ясно дали крадецът е имал и съучастник.

"Всичко е станало за 15 секунди. Мъжът е бил млад. Една от клиентките каза, че е миришел на алкохол", разказа Ивайло Васев, управител на магазина.