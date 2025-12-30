Тръмп "много се ядосал" от предполагаемата украинска атака срещу Путин
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин му е казал, че Украйна се е опитала да атакува негова резиденция, предаде Ройтерс. Киев отрече твърденията на Москва, посочва световната агенция.
"Не ми харесва. Не е хубаво", каза Тръмп пред представители на медиите на въпроса дали е притеснен, че тези твърдения могат да се отразят на посредническите му усилия за мир в Украйна. "Научих за това днес от президента Путин. Много се ядосах", посочи американският президент.
"Периодът е деликатен. Това не е точният момент (за подобна атака - бел. ред.). Едно е да бъдеш нападателен, защото те са нападателни. Друго е да се атакува неговият (на Путин) дом. Не е точният момент за нещо подобно", добави държавният глава на САЩ.
Запитан дали има доказателства за подобна атака, Тръмп отговори: "Ще разберем".
Той определи днешния си разговор с Путин като "много добър".
"Има някои много щекотливи въпроси", заяви Тръмп по повод преговорите за край на войната.
