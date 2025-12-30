  • Instagram
Арестуваха режисьора Валери Милев, шофирал след употреба на дрога

бТВ
Режисьорът Валери Милев е арестуван за шофиране след употреба на наркотици. Той е задържан на 28 декември зад волана на лек автомобил "Ауди А8" на магистрла "Тракия" в района на Костенец, съобщи "24 часа".

Милев бил спрян на магистралата за рутинна проверка, след като полицаите забелязали, че кара странно - престроявал се от една в друга лента, без да изпреварва. Направени са тестове за алкохол и наркотици, като вторият отчел наличие на кокаин и амфетамин.

51-годишният режисьор е отведен в ареста на Районното полицейско управление в Костенец.

Лекият автомобил, който Валери Милев е управлявал, не е негова собственост, а на известна автокъща, която търгува с луксозни возила.

51-годишният режисьор е известен с работата си с Ицо Хазарта, Ъпсурт, поп фолк певиците Емилия и Камелия, както и със Слави Трифонов и "Ку-ку бенд".

Според приетите преди 2 години промени в Наказателния кодекс освен "лишаване от свобода" и глоба от 200 до 1000 лева, шофьор, задържан зад волана с концентрация на алкохол в кръвта, по-висока от 1,2 промила или след употреба на наркотици, се наказва с отнемане на автомобила му в полза на държавата. Ако шофьорът не е собственик на автомобила, който управлява, той ще трябва да плати на държавата сума, равна на стойността на превозното средство.

Това е поредният случай на арест на обществено популярна личност заради шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

