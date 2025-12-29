Украйна отрече твърденията за удар с дронове по резиденция на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски категорично отхвърли твърденията на Русия, че украински дронове са се опитали да атакуват държавна резиденция на руския президент Владимир Путин. Той нарече обвиненията неверни и умишлено подбрани във времето. В изявление пред украински журналисти на 29 декември Зеленски заяви, че тези твърдения се използват като оправдание за бъдещи руски удари, най-вероятно срещу Киев.

„С това изявление за уж атака срещу някаква резиденция те подготвят почвата за удар, най-вероятно по столицата и правителствени сгради“, каза Зеленски.

Връзка с разговорите между Украйна и САЩ

Според Зеленски обвиненията се появяват в чувствителен момент, когато Украйна и Съединените щати отбелязват напредък по обновена рамка за мир. По думите му моментът е избран целенасочено, за да се саботира дипломатическата динамика.

„Очевидно е, че вчера имахме среща с президента Тръмп, и е ясно, че когато за руснаците няма скандал, когато има напредък, това е провал за тях. Те не искат да приключат тази война и могат да го направят само под натиск. Затова търсят претекст“, допълни украинският президент.

По-късно Зеленски повтори същото послание, подчертавайки, че Русия реагира негативно всеки път, когато сътрудничеството между Киев и Вашингтон се задълбочава. „Още една лъжа от Русия. Очевидно е, че вчера имахме среща с Тръмп, и ако няма конфликт между Америка и нас, а има напредък, това за руснаците е провал“, каза той и предупреди, че „те просто подготвят почвата за удар по столицата и вероятно по правителствени сгради“.

Руската версия и заплахи за ответни действия

По-рано на 29 декември руски официални лица заявиха, че Украйна е извършила мащабна нощна атака с дронове срещу резиденция на Путин в Новгородска област, в района на Валдай. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че в атаката са участвали 91 дрона, всички от които били прихванати от руската противовъздушна отбрана.

Лавров каза, че Русия ще „преразгледа позицията си в преговорите“, като същевременно подчерта, че Москва няма да се оттегли от разговорите със Съединените щати по украинския въпрос. Той обвини Киев в това, което определи като „държавен тероризъм“, и заяви, че целите и времето на ответните удари вече са определени от руските въоръжени сили.

В същото време се появиха разминавания в руските съобщения. Министерството на отбраната на Русия заяви, че през нощта са били прихванати 89 дрона, а не 91. Според ведомството само 18 дрона са били свалени над Новгородска област, като останалите са били унищожени над Брянска и Смоленска област.

Реакцията на Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибиха също отхвърли руските твърдения, като ги определи като стандартна тактика за подкопаване на мирните усилия и оправдаване на нови атаки.

„Първо, Русия вече удари украинска правителствена сграда тази година. Второ, Украйна нанася удари само по легитимни военни цели на руска територия, в отговор на руските удари срещу Украйна. Трето, Русия е агресорът, а Украйна е държавата, която е нападната и се защитава в съответствие с член 51 от Устава на ООН. Не може да има фалшиво приравняване между агресора и държавата, която се защитава“, заяви Сибиха.

Той призова международната общност да осъди това, което определи като провокативни руски изявления, целящи да саботират конструктивния мирен процес, и подчерта, че Украйна остава ангажирана с мирните усилия под ръководството на САЩ с участието на европейските партньори.

Предишни удари и продължаващи бойни действия

Зеленски и Сибиха напомниха, че Русия вече е атакувала украински правителствени обекти. В началото на септември руска ракета „Искандер“ удари сградата на Министерския съвет в Киев. Зеленски предупреди, че новите заплахи от Москва трябва да бъдат приемани сериозно.

„Затова всички трябва да бъдат изключително бдителни сега. Абсолютно всички. Възможен е удар по столицата“, каза той, визирайки изявленията на Лавров за вече избрани цели.

Въпреки продължаващите разговори за мир, Русия не спира атаките срещу Украйна. При масиран удар по Киев на 27 декември загинаха най-малко двама цивилни, а 32 души бяха ранени. По-рано, на 25 декември, руски атаки удариха пазар в Херсон и жилищна сграда в Чернигов, при което загинаха най-малко двама души, а десет бяха ранени.

Мирните разговори продължават

Скандалът се разрази в момент, когато на 29 декември Украйна внесе проект на рамка за мир, предвиждаща 15-годишни гаранции за сигурност от страна на САЩ. Зеленски заяви, че консултациите по документа продължават и че украинска и американска делегация се очаква да се срещнат през януари, за да финализират ключовите елементи.

По-късно Зеленски заяви пред латвийския президент Едгарс Ринкевичс, че вълната от фалшиви руски твърдения само подчертава ефективността на диалога между Украйна и Вашингтон. „Работихме много добре и фактът, че руснаците сега се опитват да саботират напредъка с поредна серия от фалшификации, само потвърждава качеството на нашите срещи и комуникацията ни с американската страна“, каза той.