Няколко мита за хималайската сол, в които не трябва да вярвате

Диетолозите предупреждават, че пълното елиминиране на солта от диетата не носи никаква полза, освен ако няма обоснована здравословна причина за това.



Здравите хора трябва да я използват в ограничени количества, придържайки се към препоръчаните дози.



Ето някои митове за хималайската сол, в които трябва да спрете да вярвате.



По-скъпото не означава по-здравословно



Вярно е, че хималайската сол е по-здравословна от обикновената готварска сол, но това не я прави абсолютно здравословна за употреба. Освен това, ако я използвате прекалено често, това ще ви струва много пари и малка разлика по отношение на хранителните стойности.



Можете да я използвате за неопределено време



Приемът на натрий трябва да бъде ограничен, независимо от вида сол, която приемате. Препоръчителното дневно количество е около 5 г, което лесно се превишава поради наличието на сол в почти всички промишлени хранителни продукти.

Хималайската сол съдържа хранителни вещества, които не присъстват в готварската сол. По-добър избор е да си купите морска сол.



Здравословно ли е да изключите солта от диетата



Не трябва да стигате до тази крайност. Солта трябва да се елиминира от тези, които имат определен здравословен проблем, но по същество тя е важно хранително вещество и съдържа електролити, необходими за правилното функциониране на тялото.



Ако по някаква причина трябва да я премахнете от диетата, по-добре е да използвате подправки, които ще компенсират вкуса.





