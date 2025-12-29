  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +3
Пловдив: +3 / +5
Варна: +1 / +2
Сандански: +4 / +4
Русе: +1 / +1
Добрич: +0 / +0
Видин: +1 / +1
Плевен: +1 / +1
Велико Търново: -2 / +1
Смолян: -2 / -1
Кюстендил: +1 / +1
Стара Загора: +1 / +1

Плащането на битови сметки ще е затруднено заради смяната на лева с евро

  • Сподели в:
  • Viber
Плащането на битови сметки ще е затруднено заради смяната на лева с евро

Pixabay
A A+ A++ A

Заради преминаването от левове в евро плащането на битови сметки ще бъде затруднено от днес - 29 декември, до 5 януари. За това предупреждават банки и фирми за комунални услуги, предава бТВ.

В този период е възможно да има технически проблеми с актуализацията на софтуерите при смяната на левовете с евро и струпването на много почивни дни по Нова година.

Повечето банки обявиха, че след настъпването на 2026 г. ще започнат да възстановяват плащанията на битови сметки поетапно от 3 януари.

Плащането в брой ще бъде практически невъзможно, тъй като повечето каси няма да работят в почивните дни до 5 януари. Затова е препоръчително да платите ток, вода, интернет, местни данъци, застраховки до днес.

А 72 часа преди смяната на валутата все повече хора сменят левовете си. До края на януари можем да плащаме и в двете валути.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите