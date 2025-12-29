Боб вместо аналгин, люта чушка срещу температура

С промените на времето от топло към студено идват и първите настинки. Вместо веднага да пиете хапчета и да тичате по лекари опитайте по естествен начин да облекчите симптомите и победите бактериите.

Ето какво може да ви помогне.

Боб вместо аналгин

Бобът е отлично средство за успокояване на главоболие, причинено от настинка. Ако настинката е силна, сварете боб и чесън докато омекнат, пасирайте и добавете малко лимонов сок. Намажете си слепоочията. Защитниците на нетрадиционната медицина казват, че за много кратко време няма да усещате напрежение и главоболието ще изчезне.

Магданоз и босилек успокояват кашлянето

Ако ви притеснява суха кашлица, босилек и магданоз са незаменими. Има няколко рецепти. Сварете чай от босилек и пийте хладък, дори може и охладен през деня, за да омекне гърлото и да успокоите кашлицата. Ситно нарязан корен от магданоз смесете с чаша бяло вино и го оставете да кипне. Пие се докато е горещо, няколко пъти на ден.

Люти чушки, за да се намали температурата

Лютото кара тялото да се изпоти силно, което автоматично води до охлаждане на целия организъм. Ако имате температура консумирайте люти чушки, не напразно мексиканците по време на големите горещини ядат много чили пиперки. Не е нужно да търсите чили, ще свършат работа и нашите домашни люти чушки.

Канелата и риганът убиват бактериите

Канелата и риганът не позволяват на бактериите да се размножават. Ако консумирате редовно в нормални количества, тялото автоматично ще се бори по-добре срещу бактериите. Дори е доказано, че ако в каймата добавите канела или риган, може да се предотврати развитието на бактерии в месото.

Също така пресният кориандър има антибактериални свойства и се препоръчва да се добави в сурово месо, тъй като може да попречи на развитието и да дефрагментира салмонелата, пише e-zdravey.com.