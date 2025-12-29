Кремъл иска Украйна да се изтегли от Донбас като условие за прекратяване на огъня

Кремъл изясни, че условието му за спиране на военните действия е пълното изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че „отговорното“ решение, споменато от помощника на Владимир Путин, Юрий Ушаков, означава пълно изтегляне на украинските войски извън административните граници на Донбас. Попитан дали това условие се отнася и за Херсон и Запорожие, Песков отказа да предостави допълнителни детайли, посочвайки, че Русия няма да обсъжда публично конкретни разпоредби и подчертавайки, че целта на Москва е да приключи военния конфликт, като същевременно постигне стратегическите си цели.

Президентът Володимир Зеленски отбеляза, че преговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп по 20-точковия „мирен план“ оставят нерешени само два въпроса: статутът на украинските територии и функционирането на Запорожката атомна електроцентрала. По време на онлайн брифинг след завръщането си в Европа Зеленски посочи, че другите елементи от плана, включително гаранциите за сигурност от САЩ, съвместните гаранции на САЩ и ЕС и военният аспект на тези гаранции, до голяма степен са договорени. Той определи плана като „готов на 90%“ поради оставащите точки.

Украинският лидер също така представи икономическа рамка за следвоенна реконструкция и развитие, изготвена с подкрепата на САЩ, която цели да мобилизира между 700 и 800 милиарда щатски долара.

Зеленски подчерта, че присъствието на международен военен контингент на украинска територия би осигурило реална гаранция за сигурност. Тези сили биха укрепили съществуващите уверения от международни партньори и биха засилили доверието сред цивилните, военните, бизнеса в страната и чуждестранните инвеститори, че Русия няма да възобнови агресията.

Относно възможността за среща с руския президент Владимир Путин, Зеленски заяви, че е готов на преговори във всякакъв формат, стига думите на Путин да бъдат подкрепени с действия. Той описа съобщенията, предадени на Тръмп от Путин, като противоречиви, като отбеляза, че Русия продължава ракетните удари и нарежданията за удари срещу украинската инфраструктура, въпреки публичните си изявления за желание за мир. Зеленски подчерта, че Украйна е готова за директни разговори, като основният критерий е действията на Русия да съответстват на заявената мирна реторика.

Диалогът САЩ–Украйна, проведен в края на декември с участието на Тръмп и последван от видеоконференция с европейски лидери, потвърди, че макар напредъкът по повечето елементи от мирния план да е постигнат, въпросите за териториален контрол и управлението на атомни обекти остават ключовите спънки. Украйна продължава да настоява за конкретни международни мерки за сигурност и е готова за пряк диалог с Москва.