15 г. гаранция за сигурност от САЩ предвижда мирният план за Украйна

Проектът за рамково споразумение за прекратяване на водената от Русия война в Украйна предвижда САЩ да предоставят на Киев 15-годишни гаранции за сигурност, каза днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По време на конферентен разговор с журналисти в УотсАп Зеленски добави, че е поискал от американския си колега Доналд Тръмп да предостави гаранции за до 50 години. Тръмп обаче се е съгласил на 15, посочва БТА.

През идните дни се очаква в Украйна да се състои среща на съветници по националната сигурност от Киев, Вашингтон и европейски страни. След това предстои среща с европейските лидери, а среща с Русия е възможна след като Тръмп и европейските лидери се договорят за документите, според същия източник.

Зеленски също така каза, че за провеждането на референдум ще е необходимо прекратяване на огъня поне за 60 дни. Планът от 20 точки за мир в Украйна трябва да бъде подложен на референдум, отбеляза той.

В същото време президентът на Украйна подчерта, че засега Русия ясно показва, че не желае прекратяване на огъня.