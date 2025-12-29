  • Instagram
15 г. гаранция за сигурност от САЩ предвижда мирният план за Украйна

15 г. гаранция за сигурност от САЩ предвижда мирният план за Украйна
Проектът за рамково споразумение за прекратяване на водената от Русия война в Украйна предвижда САЩ да предоставят на Киев 15-годишни гаранции за сигурност, каза днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По време на конферентен разговор с журналисти в УотсАп Зеленски добави, че е поискал от американския си колега Доналд Тръмп да предостави гаранции за до 50 години. Тръмп обаче се е съгласил на 15, посочва БТА.

През идните дни се очаква в Украйна да се състои среща на съветници по националната сигурност от Киев, Вашингтон и европейски страни. След това предстои среща с европейските лидери, а среща с Русия е възможна след като Тръмп и европейските лидери се договорят за документите, според същия източник.

Зеленски също така каза, че за провеждането на референдум ще е необходимо прекратяване на огъня поне за 60 дни. Планът от 20 точки за мир в Украйна трябва да бъде подложен на референдум, отбеляза той.

В същото време президентът на Украйна подчерта, че засега Русия ясно показва, че не желае прекратяване на огъня.

