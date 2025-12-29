  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +3
Пловдив: +3 / +5
Варна: +1 / +2
Сандански: +4 / +4
Русе: +1 / +1
Добрич: +0 / +0
Видин: +1 / +1
Плевен: +1 / +1
Велико Търново: -2 / +1
Смолян: -2 / -1
Кюстендил: +1 / +1
Стара Загора: +1 / +1

Ще се храним ли с ГМО храни, за които няма и да знаем?

  • Сподели в:
  • Viber
Ще се храним ли с ГМО храни, за които няма и да знаем?
A A+ A++ A

През декември Европейският парламент, Съветът на Европа и Еврокомисията се съгласиха напълно да дерегулират растения, получени чрез т.нар. Нови геномни техники. Според новия регламент на етикетите на храните няма да се изписва, ако те съдържат продукти, добити с нови геномни техники, производителите също няма да знаят дали купуват такива семена. Ще се храним ли с ГМО храни, за които няма и да знаем, как този регламент ще се отрази на богатото разнообразие от плодове и зеленчуци, които все още се отглеждат в домашните ни градини, как ще бъде засегнато здравето ни?

Преди гласуването в европейските институции тази тема коментира д-р инж. Светла Николова от сдружение "Агролинк" в предаването "Радиоточка":

"Лобита успяха да преодолеят на ниво ЕС политиците и се опитаха с всякакви средства да привлекат политиците на националните правителства да приемат техните искания. Защото този регламент е написан от лобисти. Има много доказателства за финансови трансфери, за срещите с определени депутати от ЕП, с министри".

Тя подчерта, че сега медиите малко дават гласност на "тези нови ГМО":

"В никакъв случай не може да се твърди за демократичност в целия процес на приемането на регламента, защото никой не знае какви ще са последващите стъпки. Никой не е попитал отделните суверенни нации, членуващи в ЕС, какво те желаят".

#ГМО #ЕС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите