През декември Европейският парламент, Съветът на Европа и Еврокомисията се съгласиха напълно да дерегулират растения, получени чрез т.нар. Нови геномни техники. Според новия регламент на етикетите на храните няма да се изписва, ако те съдържат продукти, добити с нови геномни техники, производителите също няма да знаят дали купуват такива семена. Ще се храним ли с ГМО храни, за които няма и да знаем, как този регламент ще се отрази на богатото разнообразие от плодове и зеленчуци, които все още се отглеждат в домашните ни градини, как ще бъде засегнато здравето ни?

Преди гласуването в европейските институции тази тема коментира д-р инж. Светла Николова от сдружение "Агролинк" в предаването "Радиоточка":

"Лобита успяха да преодолеят на ниво ЕС политиците и се опитаха с всякакви средства да привлекат политиците на националните правителства да приемат техните искания. Защото този регламент е написан от лобисти. Има много доказателства за финансови трансфери, за срещите с определени депутати от ЕП, с министри".

Тя подчерта, че сега медиите малко дават гласност на "тези нови ГМО":

"В никакъв случай не може да се твърди за демократичност в целия процес на приемането на регламента, защото никой не знае какви ще са последващите стъпки. Никой не е попитал отделните суверенни нации, членуващи в ЕС, какво те желаят".