Александър Николов в топ 3 на света във волейбола
Звездата на мъжкия национален отбор на България Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).
Това стана ясно, след като снощи от FIVB обявиха всички състезатели попаднали от четвърто до десето място и Николов не е между тях..
Сред отличените са капитанът на България Алекс Грозданов, който заема осмата позиция. 19-годишният разпределител на България Симеон Николов пък е №6 в света за 2025 година.
Очаква се през следващите 3 дни от Международната федерация по волейбол да оповестят и призовата тройка.
Още по темата:
- » България излиза за трета поредна победа
- » Александър Николов: Ако "Лукойл Нефтохим" спре да работи, това ще е във вреда на всички
- » Решено: София ще е домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България
Коментирай
Най-четено от Спорт
Гонзо: Време е за равносметка! Българският футбол има бъдеще!16:40 24.12.2025 | Спорт
Много коледен футбол в събота ПРОГРАМАТА14:45 27.12.2025 | Спорт
Последно от Спорт