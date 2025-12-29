  • Instagram
Александър Николов в топ 3 на света във волейбола

БФВ
Звездата на мъжкия национален отбор на България Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).

Това стана ясно, след като снощи от FIVB обявиха всички състезатели попаднали от четвърто до десето място и Николов не е между тях..

Сред отличените са капитанът на България Алекс Грозданов, който заема осмата позиция. 19-годишният разпределител на България Симеон Николов пък е №6 в света за 2025 година.

Очаква се през следващите 3 дни от Международната федерация по волейбол да оповестят и призовата тройка.


#Александър Николов #волейбол

