Проф. Светослав Малинов: Протестите разделиха Борисов и Пеевски

Протестите разделиха Борисов и Пеевски, заяви пред БНР политологът проф. Светослав Малинов.

"Протестите показаха на ГЕРБ, че ако продължават да са заедно, на практика ГЕРБ може да бъде заличен. За мен ключовото обяснение на разделянето на Борисов от Пеевски или принудителното им разделяне, бяха думите на Борисов пред неговата собствена партия, че той трябва да спре заличаването на ГЕРБ - в смисъл провал на избори, които ако бяха забавени, наистина можеха да бъдат много лоши за ГЕРБ", коментира той.

Политологът смята, че Борисов и Пеевски не биха се разделили и не биха действали един срещу друг, но българските граждани са ги принудили да го направят.

Според него бюджетът, който беше поводът за протестите, е бил изключително изгоден за общините, където ДПС-НН контролира нещата. По думите му е изключително поражение за ДПС-НН отхвърлянето на този бюджет:

"Не беше планирано това да става. В този смисъл разделянето между ГЕРБ и ДПС стана по тази линия, а именно подаването на оставка. Аз съм убеден, че Пеевски не желаеше това".

Разграждането на модела Борисов - Пеевски не се е осъществило, то предстои, категоричен бе проф. Малинов в интервю за предаването "Преди всички".

Той се надява на следващите избори да има по-висока избирателна активност:

"Тази гражданска енергия трябва да се излее в някаква политическа форма, трябва да се демонстрира и от политиците възможност за нова коалиция, нови принципи и нов начин на поведение във властта. В това отношение голямата промяна предстои. Ние сме в нейното предверие".

Политологът отбеляза предстоящата година като времето на младите гласоподаватели.

Той е категоричен, че машинното гласуване води до много по-малко проблеми. За него това е по-добрият вариант.

Проф. Светослав Малинов коментира и конфликта в Украйна:

"По-скоро се доближаваме, отколкото се отдалечаваме от мирно споразумение. Разликата между позициите на Украйна и Русия обаче е толкова голяма, че едно малко приближаване не знам дали би решило проблема".

"Изобщо не вярвам на тези калкулации за 90%. Първо - това нещо не може да се калкулира. Второ - ако решим да му даваме такива измерения, много по-малко от 90% са договорените или възможните за договаряне неща в момента", смята той, като уточни, че 100% е проблемът с териториите, които трябва да бъдат отстъпени от Украйна, както и с гаранциите. Според него именно там ще е най-трудният предмет на преговорите.

В предаването "Преди всички" Малинов отбеляза твърдото намерение на украинския президент Зеленски да подложи на гласуване през референдум каквото и споразумение да се постигне. "Това означава първо Русия да се съгласи да спре огъня, второ - да се види възможността и резултата от един демократичен процес. Това са нови измерения, които допълнително усложняват, макар за мен да са чисто позитивни", изказа мнението си той.

Според него без такъв референдум, няма как да се вземе подобно решение:

"За да спази собствената си конституция, Украйна трябва да тръгне на този референдум".

По думите на политолога огромен юридически проблем има и Владимир Путин. "Той е обявил пълната територия на 4-те области за част от територията на Русия. И той ще има някакъв такъв проблем, но в Русия върховенството на правото въобще не важи", коментира той и добави:

"Това са проблеми, които в момента изглеждат дребни на фона на жертвите, на страданията, но всъщност са достатъчно сериозни, за да блокират процеса".

Проф. Малинов все пак е оптимист, че има придвижване. Според него всяка среща между Тръмп и Зеленски, която мине нормално, може да се смята за успешна.

Той не смята, че ЕС остава в сянка в тези преговори, въпреки че не е на първа линия. Всяко решение, което Украйна предлага, е съгласувано с европейските страни, уточни политологът.

"Това, което се обсъжда в момента, е много по-добър план от предишния, който с усилията на ЕС беше променен".