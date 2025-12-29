Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!
Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение, публикувано във Фейсбук.
"Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград - да пазим реколтата - играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България!", каза Борисов.
