  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +3
Пловдив: +3 / +5
Варна: +1 / +2
Сандански: +4 / +4
Русе: +1 / +1
Добрич: +0 / +0
Видин: +1 / +1
Плевен: +1 / +1
Велико Търново: -2 / +1
Смолян: -2 / -1
Кюстендил: +1 / +1
Стара Загора: +1 / +1

Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!

  • Сподели в:
  • Viber
Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!

Стопкадър/ФБ/Бойко Борисов
A A+ A++ A

Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение, публикувано във Фейсбук.

"Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград - да пазим реколтата - играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България!", каза Борисов.


#Бойко Борисов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите