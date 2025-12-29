Ройтерс: България се подготвя за еврото с вълнение, скептицизъм, а на места - с гняв

Българските банки, фирми и купувачи се готвеха тази седмица да се сбогуват с лева преди преминаването към еврото от 1 януари - дългоочакван етап, посрещнат с вълнение, скептицизъм и в някои кътчета - гняв, пише Reuters.



България ще бъде 21-вата страна, която ще се присъедини към еврозоната, след като изпълни официалните критерии за членство тази година.



Някои хора обаче се опасяват, че това ще повиши цените, или са подозрителни към вътрешния политически елит, обхванат от криза, която доведе до оставка на правителството този месец на фона на масови протести в цялата страна.



В страна с исторически културни и политически връзки с Русия, мнозина са предпазливи относно по-нататъшната лоялност към Европа.



"Аз съм против това, първо, защото левът е нашата национална валута“, каза пенсионерът Емил Иванов, интервюиран докато пазаруваше. "Второ, Европа се насочва към пропаст, което дори американският президент спомена в новата стратегия за национална сигурност.“



"Може да не съм жив, когато краят на ЕС се случи, но всичко ще е натам“, добави той.



Някои политически анализатори заявиха, че кампанията за насърчаване на еврото е слаба и че възрастните хора, особено в отдалечените райони, ще се затруднят да се адаптират. Те казаха, че липсата на стабилно правителство може допълнително да усложни промяната. Въпреки това, по улиците и магазините на София, фирмите се подготвят. Цените на всичко - от плодове до бутилки вино - са обозначени както в левове, така и в евро.



Някои приветстваха решението. "Не само възрастните хора, но и всички млади хора могат лесно да пътуват, използвайки евро, вместо да се налага да обменят валута“, каза Веселина Апостовлова, пенсионерка, пазаруваща в София.



Наталия Гаджева, собственик на винарска изба в Тракийската низина, заяви пред Reuters: "За мен най-важното е, че всички операции, свързани с конвертиране на валута и преиздаване на фактури в евро, а след това в левове, ще бъдат премахнати.“



