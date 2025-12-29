Китай започна мащабни военни учения около Тайван

Китай започна мащабни съвместни военни учения около Тайван, с които подчертава дългогодишната си позиция, че островът е неразделна част от китайската територия. Маневрите стартираха в понеделник под кодовото име „Justice Mission 2025“ и се провеждат под ръководството на Източното командване на Народноосвободителната армия, като включват коордирани действия на различни родове войски.

По данни от официални съобщения, цитирани от China Daily, в ученията участват сухопътни сили, военновъздушни и военноморски части, ракетни подразделения и други елементи на китайската армия в рамките на съвместен оперативен формат. Говорителят на Източното командване, старши полковник Шъ И, заяви, че ученията включват комбинирани въздушни и морски патрули, симулирани удари по определени враждебни цели, блокади на стратегически важни пристанища и зони, както и възпиращи действия по периферията на оперативния район.

По думите му самолети и военноморски кораби маневрират около Тайван от различни направления, докато отделните родове войски отработват съвместни ударни сценарии. Целта е да се оцени способността за бързо разгръщане, координацията между силите и пълният оперативен контрол в сложна бойна среда. В ученията участват изтребители, бомбардировачи и безпилотни летателни апарати, както и подразделения с далекобойни ракетни системи. Акцентът е поставен върху поразяването на подвижни наземни цели и нанасянето на прецизни удари по ключови обекти във въздушното пространство и водите на централната част на Тайванския проток.

Китайските власти определиха маневрите като ясно предупреждение към това, което Пекин нарича сили за „независимост на Тайван“, както и към външна намеса по тайванския въпрос. Шъ И определи операцията като необходима мярка за защита на суверенитета и териториалната цялост на Китай. Паралелно с това Източното командване разпространи и плакат със заглавие „Щитът на справедливостта, разбиващ илюзиите“, който подсилва политическото послание на ученията.

Мометът на маневрите съвпада с решението на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да одобри голям пакет оръжейни доставки за Тайван на 18 декември. Според Държавния департамент на САЩ, предложените продажби са на стойност 11.1 милиарда щатски долара, или около 10.2 милиарда евро, което се равнява на приблизително 19.9 милиарда лева. Те включват ракети със среден обсег, гаубици и дронове. По-широкият план обхваща до осем отделни пакета, сред които ракетни системи HIMARS, противотанкови ракети и допълнителни безпилотни системи.

Пекин остро разкритикува решението на Вашингтон, като заяви, че то нарушава принципа за „един Китай“ и трите съвместни китайско-американски комюникета, намесва се във вътрешните работи на Китай и подкопава неговия суверенитет. В отговор миналата седмица Китай обяви санкции срещу американски компании от отбранителния сектор. Китайското външно министерство съобщи, че мерките, въведени незабавно съгласно Закона за противодействие на чуждестранните санкции, засягат 20 американски отбранителни компании и 10 висши ръководители, участвали в доставки на оръжия за Тайван през последните години.

От своя страна Тайван реагира остро на китайските учения. Министерството на националната отбрана на острова ги определи като „ирационална провокация“, която застрашава регионалната стабилност. В изявление, публикувано в X, тайванският министър на отбраната заяви, че се провеждат учения за бързо реагиране и че въоръжените сили са в повишена бойна готовност, за да защитят Република Китай и сигурността на населението, като същевременно осъди действията на Пекин като вредни за мира в региона.