Безразсъдни дрифтове и офроуд превръщат планински пътища в скъп капан за автомобили

Първият сняг в Стара планина е повод за мнозина да направят красиви зимни кадри, но с това започва и сезонът на спасителни акции. Районът на Шипка и Бузлуджа отново се превръща в гореща точка за офроуд приключения и опасни дрифтове. Подценяването на зимата в планината много често приключва със спасителни операции.

Според началника на "Пожарна безопасност и защита на населението" в Казанлък главен инспектор Станимир Тончев oбилният снеговалеж и силния вятър са предпоставка за опасности на пътя.

"Образуват се преспи и се затруднява движението по панорамния път, който е доста предпочитан за търсачите на силни усещания. Той официално е забранен за преминаване до 31 март. В него обаче през зимата нерядко нахлуват авантюристи. Там има силни снегонавявания, в двата му края надморската височина е много сериозна. Когато шофьорите попаднат по средата, е много трудно да се измъкнат", обясни Тончев пред NOVA.

По думите му доста често закъсалите коли в участъка се изваждат след дни - когато атмосферните условия го позволят. "Заблуждава ги липсата на обилен сняг в началото на пътя, защото вятърът го разсейва. Трудно е да се обърнат обратно или да продължат, а така остават в капана на природата. Административни наказания се налагат на неспазилите забраната за преминаване през затворения път. Една спасителна операция струва хиляди левове", посочи инспекторът. И сподели, че е имало случай на човек, заседнал на въпросния опасен път, извикал подкрепление от свои приятели, а един от тях е загинал в опит да го измъкне, тъй като не е бил добре екипиран.



