Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след видеоконферентен разговор с президентите на Украйна Володимир Зеленски и на САЩ Доналд Тръмп, заедно с други европейски лидери, че е постигнат добър напредък, но са необходими железни гаранции за сигурността на Украйна.

„Европа е готова да продължи да работи с Украйна и нашите партньори от САЩ, за да затвърдим този напредък. От първостепенно значение за тези усилия е наличието на железни гаранции за сигурността още от първия ден“, написа тя Фон дер Лайен в социалната платформа „Екс“.

Видеоконферентният разговор се проведе след разговор на Тръмп и Зеленски в имението на Тръмп във Флорида. Преди това американският държавен глава говори по телефона и с президента на Русия Владимир Путин. Планираше да му се обади и след разговора си със Зеленски.

