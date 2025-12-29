Зеленски: Въпросът за Донбас остава най-трудният в мирния план

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че въпреки че е постигнато споразумение по повечето от 20-те точки на мирния план, въпросът за Донбас остава труден, предаде Укринформ.

Зеленски заяви това по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп след преговорите в Мар-а-Лаго.

В отговор на въпрос дали срещата е довела до компромис по въпроса за Донбас, Зеленски заяви: "Известна ви е нашата позиция. Трябва да зачитаме нашето законодателство, нашия народ и територията, която контролираме. И, разбира се, нашата позиция е много ясна. Ето защо президентът Тръмп заяви, че това е много труден въпрос и, разбира се, ние имаме различни позиции по него с руснаците."

Украинският президент отбеляза, че може да се проведе референдум или парламентарно гласуване за ратифициране на мирния план като цяло или на определени отделни разпоредби. Референдумът, заяви президентът, е само един от ключовите инструменти.

Укринформ припомня, че Зеленски по-рано заяви, че точка 14 от проекта на рамков документ между Украйна, САЩ, Русия и Европа за прекратяване на войната, която се отнася до разрешаването на териториалните въпроси, може да включва следния компромис: руските сили ще се оттеглят от регионите на Днепропетровск, Миколаев, Суми и Харков. Същевременно в Донбас ще бъде създадена "свободна икономическа зона".

Такъв компромис, ако бъде постигнат, ще трябва да бъде подложен на национален референдум.



