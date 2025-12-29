Шок за ЕС: новите партньори на САЩ в Европа

Още не е изминала и една година от началото на втория мандат на Доналд Тръмп , но от перспективата на Брюксел е минала цяла вечност. Европа е на нокти с всяка следваща седмица, в която САЩ имат нови изисквания, обвинения и разпри със Стария континент, пише АРД. Преломен момент обаче беше 4 декември, белязан от новата Стратегия за националната сигурност на САЩ .

За съюзниците на Вашингтон въпросната стратегия е пълна с изненади. Китай вече не е най-големият противник, а просто икономически съперник. Русия е възприета като голяма сила с обещаващи пазари, особено по отношение на природните ресурси. В случай на конфликти с Владимир Путин се очаква Доналд Тръмп да действа като медиатор. Северна Корея дори не се споменава. За сравнение - по време на първия мандат на Тръмп Ким Чен Ун беше враг номер едно за САЩ.

От най-голям съюзник до враг

Най-сеизмичната промяна обаче засяга тъкмо Европа. САЩ - държавата, която помогна за освобождаването на Стария континент от нацистка Германия преди повече от 80 години, после се превърна в пазител на сигурността на Европа, а сетне подкрепяше Европейския съюз. Днес Европа е обявена за враг на Вашингтон .

Параграфите от Стратегията за национална сигурност, които засягат Европа , звучат като съдебно обвинение, пише АРД. Текстът рисува картина на един разпадащ се Европейски съюз , който е на ръба на цивилизационен разпад - съсипван от масова миграция, потискане на опозицията, ниска раждаемост и цензура.

"Никой от нас не бива да е шокиран от нещата, които се говорят по наш адрес”, коментира председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод американския документ. Тя обърна внимание на всяко обвинение към Европа и беше категорична, че страните от Стария континент продължават да държат на своето право сами да определят законите си - отхвърляйки американския натиск технологични компании от САЩ да не бъдат обект на каквито и да е санкции и регулации в ЕС. В Европа "всеки може да гласува за когото пожелае”, без външен натиск или манипулация, каза Фон дер Лайен. Онова, което е поставено на карта днес, настоя председателката на ЕК, е "свободата да живеем по начина, по който желаем”.

Създаден, за да "разруши САЩ"

Фактът, че американският президент дълбоко презира Европейския съюз, стана очевиден в една от пресконференциите му преди месеци, припомня АРД. Тогава Тръмп каза, че "ЕС е бил създаден, за да разруши САЩ”.

Държавният глава на САЩ приема търговския излишък на европейците като лична обида. "Те не искат нашите коли!”, възмущава се той. Решението беше едно - мита за европейските стоки , а целта ясна - Европейският съюз да бъде отслабен. В същото време Тръмп не спира да прави двусмислени изказвания за военната подкрепа на САЩ за Европа, за да посее още повече несигурност.

Новите партньори на САЩ

Стратегията за национална сигурност на САЩ прави дори още няколко крачки напред. Според нея свободата на словото е подлагана на цензура в Европейския съюз. Става дума конкретно за десните и крайнодесните партии в Общността, които според американския документ трябва да бъдат подкрепяни. Затова и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс не се срещна с германския канцлер на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари, а вместо това - с Алис Вайдел, лидерката на "Алтернатива за Германия” .

"Мрежата от крайнодесни и десни консервативни партии в Европа, включително движението MAGA , са все по-дълбоко вкоренени в политиката в последните няколко години”, обяснява германо-американската политоложка Катрин Клювер Ашбрук в интервю за АРД. Според нея не само самите партии, но и отделни политици от тях получават сериозна подкрепа.

Финансиране от американската консервативна фондация "Херитидж” например отива към партията на крайнодесния британски политик Найджъл Фараж. "Това ще трябва да очакваме занапред и в континентална Европа с оглед на тази Стратегия за националната сигурност”, отбелязва Клювер Ашбрук. Десните партии в Европа получават подкрепа - в Унгария те са на власт, а в държави като Германия са в опозиция.

Освен директната подкрепа за политически партии, това се осъществява и през мрежи в медиите, пише АРД. Преди германските избори Илон Мъск изрази подкрепа за "Алтернатива за Германия” в социалната си мрежа Х, а вестник "Ди Велт” публикува гост статия от Мъск в подкрепа на партията. Изпълнителният директор на Springer - издателската къща, собственик на "Ди Велт”, лично коментира след публикуването на Стратегията за национална сигурност на САЩ. По думите му Европа трябва да се вслуша в Тръмп. Критики към американската администрация нямаше.

Източник: ДОЙЧЕ ВЕЛЕ







