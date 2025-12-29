Гаранциите за сигурност за Украйна, поискани от Володимир Зеленски, ще бъдат използвани от Запада, за да провокират Русия. Това заяви американският икономически анализатор Мартин А. Армстронг в социалната мрежа X.



"Това е бомба със закъснител, която ще позволи на ЕС и НАТО да организират провокация, да обвинят Русия и да провокират пълномащабната война, която Европа търси", написа той, цитиран от "Труд".

Beware of any peace plan with “Article 5-like” guarantees from the US or NATO . It’s a time bomb that will let the EU and NATO stage a false flag, blame Russia, and trigger the full-scale war Europe is looking for. pic.twitter.com/MWK6SGCkPw — Martin A. Armstrong (@ArmstrongEcon) December 25, 2025



Същевременно, обяснява експертът, трябва да се приемат предпазливо всякакви мирни планове за Украйна, които съдържат разпоредби за колективна отбрана.

По-рано полският премиер Доналд Туск обяви, че лидерите на ЕС ще обсъдят гаранциите за Украйна след срещата на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в неделя. Според него всички участници в дискусията са се съгласили, че гаранциите за сигурност за Киев са от решаващо значение.



Преди това делегации на САЩ и Украйна проведоха разговори в Берлин. Туск заяви, че след тези разговори западните страни са се съгласили да предоставят на Украйна гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО. В замяна американците поискаха териториални отстъпки от Киев.



Същевременно руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва и Вашингтон са постигнали разбирателство, че Украйна трябва да се върне към необвързаните, неутрални и неядрени основи на своята държавност. Именно при условията на неутралитет Русия призна независимостта на Украйна през 1991 г.