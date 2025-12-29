US икономист: Гаранциите за Киев ще бъдат използвани от Запада за провокация на Русия
Гаранциите за сигурност за Украйна, поискани от Володимир Зеленски, ще бъдат използвани от Запада, за да провокират Русия. Това заяви американският икономически анализатор Мартин А. Армстронг в социалната мрежа X.
"Това е бомба със закъснител, която ще позволи на ЕС и НАТО да организират провокация, да обвинят Русия и да провокират пълномащабната война, която Европа търси", написа той, цитиран от "Труд".
Същевременно, обяснява експертът, трябва да се приемат предпазливо всякакви мирни планове за Украйна, които съдържат разпоредби за колективна отбрана.
По-рано полският премиер Доналд Туск обяви, че лидерите на ЕС ще обсъдят гаранциите за Украйна след срещата на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в неделя. Според него всички участници в дискусията са се съгласили, че гаранциите за сигурност за Киев са от решаващо значение.
Преди това делегации на САЩ и Украйна проведоха разговори в Берлин. Туск заяви, че след тези разговори западните страни са се съгласили да предоставят на Украйна гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО. В замяна американците поискаха териториални отстъпки от Киев.
Същевременно руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва и Вашингтон са постигнали разбирателство, че Украйна трябва да се върне към необвързаните, неутрални и неядрени основи на своята държавност. Именно при условията на неутралитет Русия призна независимостта на Украйна през 1991 г.