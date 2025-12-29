Ето кога са ученическите ваканции, НВО и краят на учебната година през 2026-а

С наближаването на новата 2026 г. родителите вече могат да планират как децата им ще прекарат ваканциите.

Eто кога ще бъдат ваканциите за учениците през първата половина на 2026 г.:

4 януари - последен неучебен ден от коледната ваканция

2 февруари - междусрочна ваканция (заедно със събота 31 януари и неделя 1 февруари стават три почивни дни)

4 април - 13 април - пролетна ваканция за 1-ви до 11-и клас

8 април - 13 април - пролетна ваканция за 12-и клас

Неучебни дни заради матури и НВО изпити

4-ти клас: 3 юни - БЕЛ и 4 юни - математика

7-и клас: 17 юни - БЕЛ, 19 юни - математика и природни науки, 22 юни - чужд език

10-и клас: 17 юни - БЕЛ, 19 юни математика и природни науки, 22 юни - чужд език, 23 юни - ИТ

12-и клас: 20 май е матурата по БЕЛ, 22 май е ДЗИ по избор

Край на учебната година:

За зрелостниците: 15 май

За учениците от първи до трети клас: 29 май

За учениците от четвърти до шести клас - 12 юни

За учениците от седми до единадесети клас - 30 юни



