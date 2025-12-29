Шегичките на Путин стреснаха света: 3I/ATLAS е тайното оръжие на Русия!

Владимир Путин нарече 3I/ATLAS „тайното оръжие на Русия“, докато планетата се готви за нашествие на извънземни.

Путин беше попитан за произхода на 3I/ATLAS на събитие преди Коледа и отговорът му беше изненадващ, тъй като НАСА твърди, че кометата „няма извънземни“, пише Daily Star.

Руският лидер определи междузвездният обект, който е завладял света през последните месеци, като свое „тайно оръжие“, след като беше разпитан за съществуването на извънземни. На събитие на 19 декември Владимир Путин беше попитан от репортер за възможността за извънземен живот. Той беше допълнително притиснат относно кометата 3I/ATLAS, на фона на скорошни спекулации, че това е междузвезден обект с „извънземни“, а не обикновена комета.

На въпрос за мистериозният обект, руският президент заяви, че тази информация трябва да остане „строго между нас“, шегувайки се, че кометата е „тайното оръжие“ на Русия , което предизвика смях в залата.