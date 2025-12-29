  • Instagram
Бургас: +3 / +3
Пловдив: +3 / +5
Варна: +1 / +2
Сандански: +4 / +4
Русе: +1 / +1
Добрич: +0 / +0
Видин: +1 / +1
Плевен: +1 / +1
Велико Търново: -2 / +1
Смолян: -2 / -1
Кюстендил: +1 / +1
Стара Загора: +1 / +1

Студ за ЧНГ, после тотален обрат на времето (СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА)

Студ за ЧНГ, после тотален обрат на времето (СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА)

През следващите дни ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи. Във вторник минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а дневните ще се повишат относително, максималните ще бъдат предимно между 6° и 11°.

След обяд и през нощта срещу сряда с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. В сряда ще е ветровито и сравнително студено, температурите ще са с малък денонощен ход - минималните между минус 5° и 0°, а максималните - между минус 2° и 3°.

В новогодишната нощ ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Към полунощ температурите ще са от минус 8° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

През първите дни от новата година вятърът ще отслабне, в петък и ще се ориентира от югозапад. В четвъртък сутринта ще е все още доста студено, но дневните температури ще започнат да се повишават, затоплянето ще продължи и през следващите дни и в неделя минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 10° и 15°. В районите, защитени от вятъра сутрин ще бъде мъгливо.


