Спорт по тв на 29 декември

07.00 Тенис, турнир в Макао МАХ Спорт 1

12.30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, мъже Евроспорт 1

14.40 Колокрос: Трофей в Льонхут, жени Евроспорт 2

15.30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, жени Евроспорт 1

16.00 Колокрос: Трофей в Льонхут, мъже Евроспорт 2

17.00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

18.00 Танзания – Тунис МАХ Спорт 2

18.00 Зимбабве – ЮАР МАХ Спорт 3

18.00 Ангола – Египет МАХ Спорт 4

19.15 Баскетбол, Черно море – Рилски спортист МАХ Спорт 2

20.00 Ковънтри – Ипсуич Диема спорт 2

21.00 Коморски о-ви – Мали МАХ Спорт 1

21.00 Замбия – Мароко МАХ Спорт 3

21.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Баскония Нова спорт

21.05 Баскетбол, Апоел (ТА) – Жалгирис МАХ Спорт 2

21.45 Рексъм – Престън Диема спорт 3

22.15 Порто – Авеш Ринг

22.15 Бирмингам – Саутхемптън Диема спорт 2

00.30 НБА, Сан Антонио – Кливлънд Диема спорт 2

