Спорт по тв на 29 декември
07.00 Тенис, турнир в Макао МАХ Спорт 1
12.30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, мъже Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей в Льонхут, жени Евроспорт 2
15.30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, жени Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Трофей в Льонхут, мъже Евроспорт 2
17.00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
18.00 Танзания – Тунис МАХ Спорт 2
18.00 Зимбабве – ЮАР МАХ Спорт 3
18.00 Ангола – Египет МАХ Спорт 4
19.15 Баскетбол, Черно море – Рилски спортист МАХ Спорт 2
20.00 Ковънтри – Ипсуич Диема спорт 2
21.00 Коморски о-ви – Мали МАХ Спорт 1
21.00 Замбия – Мароко МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Баскония Нова спорт
21.05 Баскетбол, Апоел (ТА) – Жалгирис МАХ Спорт 2
21.45 Рексъм – Престън Диема спорт 3
22.15 Порто – Авеш Ринг
22.15 Бирмингам – Саутхемптън Диема спорт 2
00.30 НБА, Сан Антонио – Кливлънд Диема спорт 2