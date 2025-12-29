Времето: Силен вятър, застудяване и риск от щети

В понеделник времето ще бъде с променлива облачност, като на много места тя често ще намалява до слънчево. Вятърът ще остане осезаем, а на изолирани места в Дунавската равнина, както и в районите на Пловдив и Пазарджик, поривите могат да достигнат 70–80 км/ч. До края на деня вятърът постепенно ще отслабне.

Максималните температури ще бъдат в широки граници. В Североизточна България те ще достигат около 2–3°C, докато в югозападните райони и в района на Пловдив ще бъдат малко по-високи – до 5–6°C.

Времето в София

През деня облачността ще е разкъсана. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и минус 3°C, а максималните ще останат почти без изразен дневен ход – около 1–3°C.

Времето в планините

В планинските райони ще преобладава разкъсана облачност. Ще продължи да духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух, а температурите през деня ще се понижават. На височина около 1200 метра температурите ще бъдат около минус 7°C, а на 2000 метра – около минус 10°C. Условията ще бъдат неблагоприятни за туризъм, особено по билата и проходите.

Времето по Черноморието

През нощта срещу понеделник облачността ще бъде предимно значителна. През деня тя ще се разкъсва. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 5°C. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни на Балканския полуостров времето постепенно ще се стабилизира, но ще настъпи осезаемо застудяване, особено в северните и вътрешните райони.

Източник: Meteo Balkans