"Нищо, брат. Бих го, обърна очите и умря": Потресаващи разкази след убийството на Митко от Цалапица

"Нищо, брат. Бих го. Обърна очите и умря". С тези думи Рангел Бизюрев от пловдивското село Цалапица обяснил на единия от близнаците Динкови - Валентин, как трупът на Димитър Малинов се е озовал в багажника на колата на брат му Борислав, пише "24 часа". Когато двамата извикали младежа в покрайнините на населеното място, за да донесе инструментите, с които да заровят тялото, той попитал какво се случило. Борислав му казал, че ако отвори багажника, сам ще си отговори на въпроса и че ги чака много копаене.

Валентин настоял да знае чие е тялото и какво е станало, а след обяснението на Рангел поискал да си тръгне. Той обаче му отвърнал, че вече е замесен и по-добре с брат му да заровят трупа. Както "24 часа" вече писа, на 19 декември Апелативният съд в Пловдив се произнесе по жалбите и протеста срещу присъдата на Бизюрев. Магистратите увеличиха наказанието с 2 години - от 15 на 17, с мотива, че са налице повече отегчаващи вината обстоятелства, отколкото Окръжният съд е приел. Като такова се сочат негативните психологически нагласи на подсъдимия според експертното изследване, както и част от свидетелските показания, описвайки го като агресивен към по-слабите от него.

"Рангел Бизюрев е незряла личност с преобладаващи себенадценяване, стремеж към самоизтъкване, доминиране, обикновено към по-слаби от него. При него липсва грижа, състрадание, емпатия", посочва съдебният състав. Мъжът не се подчинява, не зачита ред, дисциплина, правила и авторитети и именно тези психологически и характерови особености на личността му са провокирали извършването на престъплението. "И следва също да намерят отражение при определяне на санкцията", казват апелативните съдии.

Въззивната инстанция обаче потвърди правната квалификация - умишлено убийство без особена жестокост. Защитата на Бизюрев поддържаше тезата, че става въпрос за причиняване на смърт по непредпазливост след умишлено нанесена лека телесна повреда, тъй като мъжът не искал да убива Митко.

Според адвоката му Делчо Джубелиев присъдата трябва да бъде определена при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Близките на загиналия и прокуратурата пък настояваха за доживотен затвор, но исканията им не бяха удовлетворени.

Убийството на Митко, което предизвика редица протести в цялата страна, стана на 20 юли 2023 г. Рангел бил наясно, че ако потърси Митко, той най-вероятно няма да излезе, поискал от Борислав Динков да го викне. 19-годишният тогава близнак отказал, но малко по-късно се съгласил и написал на Димитър съобщение, че ще му даде парите, които по-рано той му поискал назаем. Бизюрев се качил в колата му и двамата потеглили към къщата на 24-годишния мъж.

"Спри, брат! Много лошо ме удари", казал Митко и се строполил на колене. Борислав също викнал на Рангел от шофьорската седалка на колата. Бизюрев обаче хванал Малинов за тениската и го блъснал няколко пъти в дърво, а след това и в бетонен стълб, което довело до още травми.

Рангел пуснал Митко, качил се в колата и с Борислав тръгнали. Димитър обаче не станал и Бизюрев се върнал, за да провери какво се случва. Установил, че младият мъж не диша. Експертизите по делото показват, че пострадалият изпаднал в кома и понеже бил по гръб, кръвта от счупения нос потекла назад, блокирала дихателните му пътища и той се задушил. Механична асфиксия настъпила не повече от 7 минути след изпадането в безсъзнание и около 23,05 ч. Митко издъхнал, оставайки да лежи на земята.

Рангел взел телефона с личната карта на Димитър с Борислав излезли от Цалапица, за да ги изхвърлят. После се върнали до трупа, а Динков извикал момче от селото - Атанас Гунчев, което да гледа дали някой случайно не идва, докато с Бизюрев товарят тялото в багажника. Вече прибрали трупа, двамата отново тръгнали с мерцедеса, като близнакът се обадил на брат си Валентин, който трябвало да донесе инструменти за заравянето.

Около километър след последните къщи Рангел Бизюрев изкопал плитък гроб. Наложило се Валентин Динков да се връща до вкъщи, за да донесе и кирка, тъй като почвата била твърда. През това време другите двама свалили трупа от багажника и чули звук като изхъркване.

Още на следващия ден Динкови признали пред баща си, а след това и пред майка си. На 25-и отишли на море, като вече бащата на Митко бил подал сигнал за изчезването му в полицията и младият мъж бил обявен за общодържавно издирване. На 26 юли полицаи викнали тийнейджърите в Районно управление, а Валентин се обадил на Рангел и му казал, че "нещата стават сериозни".

Призовал го да се върне в България и да си поеме отговорността, тъй като на 24-и Бизюрев излетял към Германия, където живеел и работел. Той обаче измислил версия, която Динкови да поддържат пред полицаите. Заради действията си близнаците бяха обвинени, а впоследствие и осъдени за лично укривателство. На първа инстанция Районният съд в Пловдив им даде 3 г. затвор, но Окръжният завиши наказанията им - с 1 г. за Валентин и с 1,5 за Борислав.

Според магистратите спорен момент по делото са броят и начинът на нанасяне на ударите и къде точно са попаднали в тялото на пострадалия. Те са на мнение, че Рангел "си спестява" някои удари, като тези в лицето, но твърденията му противоречат на останалите данни по делото. И приемат, че убийството е извършено при евентуален умисъл. Защото Бизюрев е съзнавал, че нанасяйки множество удари със значителна сила на по-слабия от него Димитър Малинов, е могъл да предизвика смъртта му. Решението на Апелативния съд не е окончателно. То подлежи на обжалване и протест пред ВКС.