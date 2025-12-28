  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +2 / +4
Варна: +1 / +3
Сандански: +4 / +5
Русе: +1 / +1
Добрич: +0 / +1
Видин: +2 / +2
Плевен: +2 / +5
Велико Търново: +0 / +2
Смолян: -5 / -4
Кюстендил: -1 / +0
Стара Загора: +0 / +0

Как привличаме негативна енергия в живота си?

  • Сподели в:
  • Viber
Как привличаме негативна енергия в живота си?
A A+ A++ A

В ежедневието си често, без да го осъзнаваме, възприемаме мисловни модели и навици, които постепенно натоварват вътрешния ни свят. Някои от тях влияят на настроението, взаимоотношенията и начина, по който преживяваме случващото се в обкръжението ни. Оказват влияние и върху енергията около нас. Вместо да привличаме положителна енергия и такива събития в живота си, ние постоянно се въртим във вихър от негативност и токсичност.


Как привличаме негативна енергия в живота си?

Постоянно негативно мислене – мислите за проблемите повече отколкото за решенията.
Често се съмнявате в себе си – непрекъснато се критикувате и се подценявате.
Сравняване с другите – завиждате или се чувствате по-малко успешни.
Токсични взаимоотношения – хора, които ви изтощават емоционално, могат да привличат негативна енергия в живота ви.
Негативни думи и оплаквания – думите ви създават тежест около вас.
Подаръци с недобра енергия – или от хора, за които знаем, че не са особено положителни като личности. Кои подаръци да не приемате прочетете тук.
Трудно се разделяте с гняв, обида – задържането на минали конфликти влияе на настроението ви и енергията около вас.
Страх от промяна – отказвате новите възможности.

#негативен ефект

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите