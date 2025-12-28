  • Instagram
Заради силния вятър: Изолация се срути върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград

Заради силния вятър: Изолация се срути върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград
Изолация се стовари върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград, съобщават от bTV. На първия етаж падналата мазилка е изкъртила два климатика.

„Ще студуваме, кой ще ни овъзмезди?“- отчаяна е Анка Йорданова, след като жилището ѝ остава без отопление.

„Беше като взрив“, твърдят хора от блока.


По чудо няма пострадали. Изолацията паднала малко преди 10:00 часа. Предполага се, че причината е силният вятър.

В днешния ден са обявени оранжев и жълт код за силен вятър в почти цялата страна.

Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София – област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен.

Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.

