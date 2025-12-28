Нова ограда, алеи и видеонаблюдение: Обновяването на парк "Врана" върви по график

Продължава възстановяването на парк "Врана". След преминаването на управлението му от Столичната община към Областната администрация, започна динамична работа по обезопасяването и възстановяването на цялата площ - от поставяне на нова ограда, ремонтиране на алеи и видеонаблюдение, премахване на опасна растителност и обследване на водните и електросистеми.

Пред областния управител Стефан Арсов стои задачата паркът отново да бъде предпочитано място за разходка и отдих на гражданите.

"Дейностите по реставриране вървят доста добре. За последните три месеца изрязахме опасната растителност, която е от страната на "Цариградско шосе". Сега предстои закупуването на кошчета и пейки, възстановяването на алеи и слагането на нова ограда. В рамките на три месеца сме направили много дейности и се надявам паркът да бъда възстановен напълно", коментира в ефира на Bulgaria ON AIR областният управител на София Стефан Арсов.