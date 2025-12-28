Александър Вучич: Сърбия започва мащабно производство на дронове

Сърбия ще стартира мащабно производство на високотехнологични безпилотни летателни апарати в края на март или началото на април следващата година. Това обяви президентът на страната Александър Вучич по време на официална церемония в Белград, предаде РТС.

"В края на март очаквам откриването на голям завод за производство на дронове в нашата страна. Това са високотехнологични апарати, които разработваме съвместно с голяма чуждестранна сила", заяви Александър Вучич. Той подчерта, че цялото производство ще бъде организирано на сръбска територия, за да се гарантира националната сигурност.

Изявлението беше направено по време на полагането на основния камък на новия комплекс на Министерството на отбраната и Генералния щаб на сръбските въоръжени сили в казарма "Баница". Проектът с площ от 50 000 квадратни метра трябва да бъде завършен до края на 2028 година.

Според сръбския държавен глава страната трябва да разполага със силен възпиращ фактор поради нарастващото глобално напрежение. Сърбия вече разполага със значителни количества дронове-камикадзе на склад и планира да продължи активните покупки от международния пазар.

Нова система за ПВО

Александър Вучич допълни, че Белград ускорява модернизацията на своята армия. "Скоро ще можем да кажем, че имаме многопластова система за противовъздушна отбрана, сравнима по дълбочина и огнева мощ само с много малко страни", посочи президентът.

В края на 2024 година сръбските власти одобриха и план за възстановяване на задължителната военна служба с продължителност 75 дни. Мярката е част от цялостна програма за укрепване на отбранителните способности на страната, която включва още цифрово командване и контрол на въоръжените сили.