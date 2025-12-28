  • Instagram
Издаването на документи поскъпва! Вижте новите цени

Издаването на документи поскъпва! Вижте новите цени
След 1 януари издаването на нови документи ще ни струва повече. Личната карта в момента струва 18 лева, но след броени дни вече ще е 30 лева, или 15 евро и 34 цента.

Лична карта, но за деца между 14 и 18 години, вече ще струва 21 лева или малко под 11 евро. В момента тя е 14 лева.

Ако моментът за смяна на документите е дошъл и искате да се възползвате от старите цени, те са в сила само още два дни - до 30 декември, предава NOVA.

