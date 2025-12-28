Еманюел Макрон: Скърбим за една легенда

Светът на киното и културата потъна в скръб след новината за смъртта на френската кинолегенда Брижит Бардо. Актрисата, която бе символ на сексуалната революция през миналия век и по-късно се посвети на защитата на животните, почина днес на 91-годишна възраст в дома си в Сен Тропе.

Информацията беше потвърдена от Фондация „Брижит Бардо“ в официално съобщение до агенция AFP. Веднага след новината френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на голямата звезда.

"Нейните филми, нейният глас, ослепителната ѝ слава, нейните лични болки и щедрата ѝ отдаденост на животните направиха Брижит Бардо символ на свободния дух. Тя беше френска съдба с универсален блясък и ни докосваше дълбоко. Скърбим за легенда на века", написа Еманюел Макрон в социалната мрежа X.

Символът на едно поколение

Брижит Бардо придобива световна популярност през 1956 година с филма „И бог създаде жената“, режисиран от първия ѝ съпруг Роже Вадим. Нейната естествена красота и непринуденост пред камерата я превърнаха в глобална икона.

Въпреки огромния си успех, Бардо взе решение да прекрати актьорската си кариера през 1973 година, когато е едва на 39 години. Тогава тя обяви, че е уморена от светлината на прожекторите и иска да намери смисъл в помагането на тези, които не могат да говорят – животните.

Живот, посветен на каузи

През последните десетилетия тя живееше уединено в имението си „Ла Мадраг“ в Южна Франция. Нейната фондация се превърна в една от най-влиятелните организации за защита на животните в света.

Макар по-късните ѝ години да бяха белязани от полемики заради политическите ѝ изказвания, Бардо остава в историята като една от най-разпознаваемите фигури на френската култура. Както отбелязаха френските медии, днес страната губи не просто актриса, а един от своите национални символи.