Има опасност от падащи предмети, не стойте на открито

Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон, съветват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната.

За 28 декември от Националния институт по метеорология и хидрология е издадено предупреждение за силен вятър на територията на цялата страна. Оранжев код е обявен за територии на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, Софийска, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. За останалата част от България е обявен жълт код за силен вятър.

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи. Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, допълват от пожарната.

