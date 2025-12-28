Сценарият Румен Радев да използва новогодишното си обръщение, за да обяви старт на партиен проект, е малко вероятен

Защо според мен сценарият Румен Радев да използва новогодишното си обръщение, за да обяви оттегляне и старт на партиен проект, е малко вероятен и по-скоро елемент на задкулисна битка.

Първо, новогодишното обръщение е празничен формат и институционален акт на държавния глава. Използването му за личен или партиен анонс би било не просто проява на лош вкус, а откровен автогол – натрапване, което би девалвирало и посланието, и позицията му. Само този аргумент е достатъчен, но има и други.

Второ, започна да досажда непрекъснатото историята с неродения Петко – кога и как Радев ще стартира партиен проект. В един момент тя просто девалвира от спекулации - вероятно това е целта на постоянното и повдигане във въздуха. Не е ясно кой поддържа тази тема – дали ентусиасти от неговия кръг, нетърпеливи да излязат на партийния терен, или негови опоненти – най-вече Борисов и Пеевски - които са подготвили артилерията - поне това сочи формалната логика. Но можете да се изненадате - не случайно Борисов и Радев се срещат неоповестено, като инициативата е почти винаги на Борисов.



Трето, не вярвам Радев да не довърши конституционната процедура – връчването на мандатите и обявяването на датата за изборите. Това е логичният и институционално правилен ход. Всеки друг сценарий го вкарва в капан без изход – „той президент ли е, или политически конкурент“, при което губи и в двете роли едновременно.

Затова, ако изобщо съществува удачен момент за излизане от президентската институция и старт на партиен проект, той трябва да се разглежда в съвсем различен контекст – следващи предсрочни избори, ако сегашните не произведат правителство. Тогава Радев би бил в значително по-силна позиция.

Допълнителен фактор би бил синхронът с началото на президентската кампания на Илияна Йотова. Тя няма собствена партийна или електорална база - БСП са твърде слаби, за да играят тази роля - а най-големият ѝ ресурс е възможността да води кампанията от позицията на действащ президент и като стъпи в обувките на Радев. Не случайно напоследък все тя е в екрана.



Именно този времеви и институционален контекст би бил далеч по-логичен от какъвто и да е новогодишен политически фойерверк.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук