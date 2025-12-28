С 30 000 по-малко навлизания на замърсяващи автомобили в „малкия ринг“ в столицата за декември

Статистиката показва, че благодарение на комплексния подход на общината и всички стратегически и допълнителни мерки, както и на гражданската дисциплина, има 30 хиляди по-малко навлизания на замърсяващи автомобили в т.нар. „малък ринг“ за трите седмици на декември, в сравнение със същия период миналата година, пишат от Столичната община на Фейсбук страницата си.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между столичните булеварди "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Ген. Скобелев", "Сливница" и ул. "Опълченска".

„Нискоемисионната зона работи най-добре, когато имаме реална алтернатива да оставим колата. Това скоро ще бъде още по-възможно, защото Столичната община (СО) представи План за изграждане на девет многоетажни квартални паркинга. Те ще осигурят нови над 2000 паркоместа. Паркингите ще бъдат разположени в седем района на София. Проектите трябва да бъдат завършени в рамките на 12 до 18 месеца“, пише в публикацията.

Част от обектите ще действат като буферни паркинги близо до метрото, а други ще облекчават пренаселените жилищни зони. Буферните и обществените паркинги са създадени точно за това - да улеснят движението и да направят чистия избор по-лесен, допълват от СО.