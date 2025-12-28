  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +2 / +4
Варна: +1 / +3
Сандански: +4 / +5
Русе: +1 / +1
Добрич: +0 / +1
Видин: +2 / +2
Плевен: +2 / +5
Велико Търново: +0 / +2
Смолян: -5 / -4
Кюстендил: -1 / +0
Стара Загора: +0 / +0

С 30 000 по-малко навлизания на замърсяващи автомобили в „малкия ринг“ в столицата за декември

  • Сподели в:
  • Viber
С 30 000 по-малко навлизания на замърсяващи автомобили в „малкия ринг“ в столицата за декември
A A+ A++ A

Статистиката показва, че благодарение на комплексния подход на общината и всички стратегически и допълнителни мерки, както и на гражданската дисциплина, има 30 хиляди по-малко навлизания на замърсяващи автомобили в т.нар. „малък ринг“ за трите седмици на декември, в сравнение със същия период миналата година, пишат от Столичната община на Фейсбук страницата си.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между столичните булеварди "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Ген. Скобелев", "Сливница" и ул. "Опълченска".

„Нискоемисионната зона работи най-добре, когато имаме реална алтернатива да оставим колата. Това скоро ще бъде още по-възможно, защото Столичната община (СО) представи План за изграждане на девет многоетажни квартални паркинга. Те ще осигурят нови над 2000 паркоместа. Паркингите ще бъдат разположени в седем района на София. Проектите трябва да бъдат завършени в рамките на 12 до 18 месеца“, пише в публикацията.

Част от обектите ще действат като буферни паркинги близо до метрото, а други ще облекчават пренаселените жилищни зони. Буферните и обществените паркинги са създадени точно за това - да улеснят движението и да направят чистия избор по-лесен, допълват от СО.

#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите